Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um caminhão de pedras tombou na rodovia Fernão Dias, altura do km 61, sentido São Paulo. Esse trecho fica na região de Mairiporã. Uma vítima foi socorrida e a outra não resistiu aos ferimentos. A via se encontra interditada no momento.