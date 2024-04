Cão farejador vai ajudar nas buscas por fugitivos de penitenciária federal de Mossoró (RN) Deibson Nascimento e Rogério Mendonça fugiram do presídio no dia 14 de fevereiro

As buscas pelos fugitivos do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, chegam ao 21º dia e vai ganhar a ajuda de um cão farejador treinado. Forças de segurança fecham o cerco e, agora, os trabalhos se concentram em duas fazendas na cidade de Baraúna. Pelo menos 600 agentes procuram por Deibson Nascimento e Rogério Mendonça.