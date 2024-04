‘Cara Quadrada’: foragido é preso durante cirurgia plástica para mudar o rosto

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Eduardo Miranda de Souza, conhecido como ‘cara quadrada’, foi preso em uma clínica de cirurgia plástica, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, depois de uma denúncia anônima. O homem era procurado pela polícia por fazer parte de uma quadrilha de roubo de carga e foi encontrado depois de 13 anos foragido. O objetivo do criminoso era modificar as características do rosto para não ser reconhecido por câmeras de segurança e continuar foragido da Justiça.