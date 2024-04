Carro de barbeiro é atingido por caminhonete que despencou de um prédio

Alto contraste

Um homem estacionou o carro em uma garagem vertical, mas na hora de ir embora o veículo não estava acelerando. O motorista ligou o carro e pisou fundo no acelerador para tentar fazer funcionar o motor. De repente o carro pegou no tranco, ele quebrou o vidro e despencou do prédio. O motorista não soube dizer se mudou de marcha sem querer e o veículo andou, mas caminhonete despencou do alto, bateu nos carros que estavam estacionados e ainda ficou presa nos fios de eletricidade.