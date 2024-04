Casal desaparece após forte chuva na região metropolitana de SP

Alto contraste

Duas pessoas estão desaparecidas depois das fortes chuvas que atingiram a cidade de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (14). O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar nas buscas de um veículo de passeio que foi arrastado e caiu em um córrego, no cruzamento da estrada Antônio Jorge com a rua Baruel, na Vila Costa. O veículo foi encontrado, mas as duas vítimas não. Segundo a Defesa Civil, os dois desaparecidos não são de Suzano e estavam visitando parentes no local. As buscas pelas vítimas prosseguem na extensão do córrego e, somente nas últimas duas horas, a Defesa Civil computou um acumulado de 85 milímetros de chuva na região onde o veículo desapareceu.