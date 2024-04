Casal realiza sonho de ver Luan Santana cantando em festa de casamento O sonho do casal foi realizado mesmo com o dinheiro para festa contado!

Já imaginou um ídolo tocar no dia em que você vai casar? Foi o que aconteceu com a Islana e o Etevaldo, que estavam sem dinheiro para casar, mas era um sonho dos dois que já estava juntos há 16 anos. Eles queriam um casamento com direito a festa e música ao vivo, e mais que isso, o ídolo do casal cantando para eles. O sonho do casal foi realizado mesmo com o dinheiro para festa contado. Confira!