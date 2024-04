Caseiro de sítio no interior paulista é preso suspeito de integrar quadrilha de desmanche A polícia já tinha prendido dois criminosos

Um caseiro de um sítio em São Roque, no interior de São Paulo, foi preso suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em desmanche. A polícia já tinha prendido dois criminosos. No sítio, os policiais encontraram uma família que estaria refém da quadrilha, mas descobriram que o chefe da família também fazia parte do grupo criminoso.