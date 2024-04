Caso Geremias: tio é preso suspeito de matar o menino com a ajuda do namorado O corpo da criança foi encontrado em Parelheiros, zona sul de SP

Suspeitos de matarem o menino Geremias, de 7 anos, foram presos. O corpo da criança foi encontrado em Parelheiros, zona sul de São Paulo. O corpo de Geremias estava enterrado no quintal da casa morava. O tio Isaac e o namorado Leonardo estão presos. Eles deram depoimentos divergentes quando foram ouvidos pela polícia. Agora as investigações apuram as circunstâncias da morte do menino.