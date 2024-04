Caso Robinho: veja os últimos passos do jogador antes de ser preso Ele foi localizado na cobertura de um dos 20 imóveis que possui, levado à sede da PF, passou por audiência de custódia e transferido para Tremembé

O jogador Robinho, condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo na Itália, foi preso na noite de ontem (21). A determinação foi do STJ. A defesa entrou com pedido de habeas corpus ontem (21), mas o ministro do STF Luiz Fux barrou. Ele foi encontrado na cobertura de um dos 20 imóveis que possui, localizado em Santos (SP), na noite desta quinta (21). Em seguida, foi levado à sede da PF, passou por uma audiência de custódia e foi finalmente transferido para o presídio de Tremembé, em São Paulo.