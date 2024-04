Cobra Judite invade o camarim do Eleandro Passaia e arranca fofocas exclusivas

Alto contraste

A cobra mais famosa do Brasil deu uma escapadinha do estúdio do Balanço Geral e resolveu fazer uma visita surpresa ao camarim do Eleandro Passaia. A chegada inesperada dela causou uma verdadeira festança, e a Judite não perdeu a chance de arrancar informações exclusivas. O apresentador falou até sobre os boatos envolvendo Thiago Gardinali e Paola Vianna. Confira!