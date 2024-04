Confeiteira aceita desafio do Balanço Geral e faz pudim de 8.520 kg Rosângela quer fazer o maior pudim do Brasil

A confeiteira Rosângela recebeu o título de ‘rainha do pudim’ e aceitou o desafio de fazer o maior pudim do Brasil. Ela é de Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo, e agora tem cliente até de fora da cidade. A confeiteira ficou bem conhecida depois que começou a postar os vídeos dos pudins na internet; o mais famoso deles é o pudim de três quilos. Quanto será que vai pesar o pudim que ela fez especialmente para o Balanço Geral?