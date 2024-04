Corpo de italiana é encontrado enterrado no quintal de casa no interior de SC O marido da vítima confessou que matou Antonella e enterrou o corpo

A italiana Antonella de Rosa, de 43 anos, foi encontrada morta e enterrada no quintal de casa em Araquari, Santa Catarina. A mulher morava no Brasil há pelo menos 15 anos e era casada com o brasileiro Adriano. Os vizinhos estranharam que Antonella não saía de casa há dias e foram questionar o marido da italiana. Adriano disse que ela tinha viajado para renovar o passaporte. Adriano confessou que matou Antonella e enterrou o corpo. O suspeito alegou que a vítima o atacou primeiro e que só tentou se defender.