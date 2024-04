Criança de 2 anos cai do 3º andar de prédio no Rio O estado de saúde e as causas do acidente ainda não foram divulgadas

Uma criança de 2 anos caiu do terceiro andar de um prédio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta (9). O helicóptero do Corpo de Bombeiros pousou no meio da avenida para resgatar a criança. O estado de saúde e as causas do acidente ainda não foram divulgadas.