Uma menina de 6 anos de idade foi morta com um tiro no rosto. Melissa Maria estava com a família, no banco de trás do carro, quando o pai se envolveu em uma briga de trânsito. Um dos ocupantes do outro veículo sacou uma arma e efetuou o disparo, mesmo com a família da menina pedindo que o suspeito não atirasse.