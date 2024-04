Crianças passam mal após ingerirem suco oferecido por vizinha

Alto contraste

Três crianças foram internadas após beberem um suco oferecido por uma vizinha em Carapicuíba, na Grande São Paulo. De acordo com testemunhas, as crianças de 1, 4 e 5 anos passaram mal e tiveram que ser levadas até um pronto-socorro. Elas continuam internadas em observação, mas não correm risco de morte. O pai delas acusou a vizinha de envenenar o suco e chamou a Polícia Militar. A mulher foi levada até a delegacia e foi ouvida. Por enquanto, não foi confirmado o uso de nenhuma substância ilícita no suco, mas o caso continua em investigação e foram solicitados exames do IML e perícia no suco apreendido.