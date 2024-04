Criminoso mata mulher e deixa corpo em terreno abandonado no interior de SP A principal linha de investigação é que o assassino tinha um caso extraconjugal com a vítima

Um homem matou uma mulher e deixou o corpo dela em um terreno abandonado em Guaíra, no interior de São Paulo. Uma vizinha viu o criminoso carregando um saco, foi conferir do que se tratava e descobriu que era o corpo de Jenifer Argma, que tinha 26 anos. A moça havia saído de bicicleta para um passeio e estava desaparecida. A principal linha de investigação é que o assassino tinha um caso extraconjugal com a vítima e a matou porque tinha medo que a família descobrisse.