Criminosos clonam telefone de pizzaria e causam prejuízo de R$ 10 mil

Uma pizzaria tradicional de Poá, na Grande São Paulo, sofreu um golpe. Criminosos clonaram o número do local e deixaram um prejuízo de R$ 10 mil. Os bandidos ligaram para a pizzaria e pediram um código que tinha chegado no celular, para que o motoboy pudesse fazer a entrega. Depois disso, o golpista passou a receber as mensagens dos clientes da pizzaria. Ele cobrava o valor das pizzas no Pix e, depois, desaparecia.