Daniel Alves: promotora de Justiça analisa caso do jogador no Balanço Geral A Justiça da Espanha concedeu liberdade ao ex-lateral direito da seleção brasileira sob fiança

O Tribunal de Barcelona, na Espanha, aceitou nesta quarta-feira (20) o pedido de liberdade provisória feito pelo advogado do ex-jogador brasileiro Daniel Alves. O atleta vai poder aguardar solto uma sentença definitiva sobre o crime de agressão sexual, pelo qual foi condenado em primeira instância, no mês passado. Ele deverá pagar a fiança imposta pela Justiça espanhola no valor de 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,4 milhões, além de outras condições. O Balanço Geral recebeu a promotora de Justiça Celeste Leite dos Santos para comentar o caso.