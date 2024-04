Duas amigas são dopadas e violentadas por funcionário de bar de hotel As jovens aceitaram bebidas e acordaram no dia seguinte

Duas amigas foram dopadas e violentadas por um funcionário de um hotel durante uma viagem. As duas planejaram uma viagem internacional e fecharam um pacote dentro de um cruzeiro. No bar desse resort, as jovens aceitaram bebidas de dois funcionários e começaram a passar mal. Elas acordaram no dia seguinte.