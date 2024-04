Empresário é morto após se recusar a pagar consumação de barraca na praia A briga começou depois que o empresário sentou na areia com a própria cadeira e não quis consumir na barraca ao lado

Uma confusão por causa de disputa de espaço em uma praia terminou com um empresário morto. A briga começou depois que o empresário sentou na areia com a própria cadeira e não quis consumir na barraca ao lado. Os donos da barraca não gostaram e partiram para cima da vítima com um pedaço de pau.