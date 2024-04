Engenheira é presa após confusão em posto de combustíveis e tentativa de suborno em Ribeirão Preto (SP)

Alto contraste

Uma engenheira agrônoma foi presa após bater o carro, agredir o motorista e oferecer suborno de R$ 500 mil a policiais militares. O caso aconteceu em um posto de combustíveis no bairro Jardim Paulista, em Ribeirão Preto, no último final de semana. Um vídeo mostra a engenheira, Ana Paula Junqueira, dentro da loja de conveniência do posto humilhando uma pessoa que seria a funcionária do estabelecimento. Ana Paula teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça.