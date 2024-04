Ex-miss Guatemala é investigada por comandar rede de tráfico de drogas

Alto contraste

Isel Suñiga, de 29 anos, candidata à miss universo, é investigada por comandar cartel de drogas. A jovem já foi miss Guatemala e seguiu os passos do pai, que mantinha relacionamento estreito com o cartel de Sinaloa, a organização de tráfico de drogas mais poderosa do México. Isel também é prefeita de uma cidade da Guatemala e passa a ser investigada pelo governo norte-americano já que o escoamento da droga tinha como destino os Estados Unidos.