Ex-policial mantém duas filhas e a esposa reféns dentro de casa no DF O homem se entregou à polícia e foi levado ao hospital

Um ex-policial fez as duas filhas e a esposa reféns dentro da própria casa nesta terça-feira (5), em Brasília (DF). Ele estaria em surto e ameaçando tirar a própria vida. A informação é que o homem ficou trancado no apartamento e as vítimas conseguiram fugir.