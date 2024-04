Exame de DNA revela se mulher raptada há 40 anos encontrou sua mãe

Alto contraste

Elisângela dos Santos é hoje uma mulher que busca há 40 anos por sua família desde que foi raptada por uma desconhecida. Pela vaga lembrança dela, o episódio aconteceu no interior do Paraná. Cleonice de Jesus é uma mulher que busca uma filha desaparecida no mesmo período, mas o caso aconteceu em São Paulo. Chama a atenção a semelhança entre as duas e de Elisângela com Jussara, sua possível irmã. Será Elisângela filha de Cleonice? Exame de DNA no palco do Balanço Geral vai mostrar a verdade.