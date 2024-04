Alto contraste

Luiz Eduardo, de 27 anos, se passava por entregador para enganar as vítimas no Rio de Janeiro. Ele cometeu três roubos, em menos de 24 horas. Durante as abordagens, o jovem usava o comparsa para gritar e ameaçar as vítimas. Ele foi preso e o comparsa dele está foragido e é procurado pela polícia.