Farmacêutico que vendia remédios falsos e de uso exclusivo de hospitais é preso no PR A polícia chegou até ele depois de uma denúncia anônima

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um farmacêutico que vendia remédios falsos, de uso exclusivo de hospitais, e até vencidos, foi preso no Paraná. Dono de duas farmácias, ele também vendia medicamentos para pessoas viciadas em um remédio para a dor. Depois, ele fazia mais cobranças e passava a ameaçá-las. A polícia chegou até ele, depois de uma denúncia anônima de uma dessas pacientes, viciada no remédio. Nesta sexta (8) foram encontrados três contêineres com material vencido.