Festa do divórcio: mulher comemora fim do casamento em SC Mari Marques descobriu que estava sendo traída

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Depois de descobrir uma traição do marido, uma empresária mostrou que deu a volta por cima, de uma maneira diferente em Rio Negrinho, em Santa Catarina. Mari Marques pediu o divórcio e as amigas organizaram festa do divórcio para comemorar. A mulher descobriu que estava sendo traída quando o marido fez um Pix para outra mulher usando a conta conjunta do casal.