Festival celebra a cultura coreana no Bom Retiro, centro da capital paulista Tem cachorro-quente no palito, miojo e até kimchi, prato típico de repolho com gengibre e pimenta

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Está acontecendo em São Paulo, neste sábado (2), um festival de cultura coreana no bairro do Bom Retiro. Tem cachorro-quente frito no palito, miojo, churrasco coreano e até kimchi, prato típico de repolho com gengibre e pimenta. Além da comida, tem música e atrações para toda a família.