Força Aérea Brasileira investiga o que aconteceu com avião que se despedaçou no ar O acidente deixou sete vítimas fatais

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Confira as últimas informações sobre o avião com sete pessoas a bordo que caiu em uma zona rural. Todos que estavam na aeronave morreram. As vítimas são dois casais, uma criança, o piloto e copiloto. A Polícia Civil e a Força Aérea Brasileira tenta entender por que o avião monomotor se despedaçou em pleno ar.