Forças de Segurança procuram detentos que fugiram de cadeia de segurança máxima

A polícia realiza uma caçada intensa pelos presidiários que conseguiram fugir, pela primeira vez na história, de uma cadeia de segurança máxima no Brasil. As Forças de Segurança de todo o país estão mobilizadas para achar Deison e Rogério. Os dois escaparam do mesmo presídio onde Fernandinho Beira-Mar cumpre pena. A Secretaria Nacional de Políticas Penais investiga a possibilidade do envolvimento de servidores da penitenciária. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowiski, decidiu afastar o diretor da unidade. Ele nomeou um interventor para gerenciar o presídio.