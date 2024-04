Funcionária de casa lotérica que avisou cliente sobre bilhete premiado perdido fala ao Balanço Geral Agricultor Antonio de Marchi é conhecido do estabelecimento

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Kelly Cristina trabalha na única casa lotérica da cidade de Chopinzinho (PR) e não teve dúvidas em procurar o agricultor Antonio de Marchi ao perceber que ele havia deixado cair um bilhete premiado no chão do estabelecimento. Segundo ela, o agricultor é cliente fiel do local e isso facilitou sua identificação.