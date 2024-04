Funcionária de sorveteria é esfaqueada durante expediente na Grande São Paulo O autor do crime foi encontrado e, após preso, disse estar sob efeito de drogas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A funcionária de uma sorveteria em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, foi esfaqueada por um homem que se passou por cliente na noite do último domingo (24). Quando iniciou o atendimento, o indivíduo partiu para cima da vítima com uma faca e começou a atacá-la. Ela foi atendida pelo SAMU e encaminhada para o hospital, sem risco de vida, onde prestou depoimento descrevendo os fatos. O autor do crime foi encontrado e, após preso, disse estar sob efeito de drogas.