Gari da alegria faz sucesso ao dançar enquanto recolhe lixo

O Balanço Geral conheceu um homem que faz o trabalho de um jeito diferente. Luis Fernando é gari há 13 anos e, há cinco meses, começou a registrar a rotina da jornada diária. Ele faz isso de um jeito muito especial: Luis dança, dá cambalhotas e canta enquanto recolhe o lixo das ruas. O caminhão de lixo tem uma caixa de som acoplada e a rua inteira consegue ouvir as músicas que vão tocando durante o caminho. Aliás, muitos moradores pedem para escolher as músicas do repertório do Luis. Ele tem feito tanto sucesso, que uma dupla famosa até compartilhou um dos vídeos do gari.