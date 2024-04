Garoto de 4 anos é encontrado sozinho na zona norte de SP; polícia não consegue identificar os pais da criança

Alto contraste

Um garoto de 4 anos foi achado sozinho na avenida Cruzeiro do Sul, em Santana, zona norte de São Paulo, no dia 2 de janeiro. O menino não sabe falar o próprio nome nem dos pais. Ele foi levado à polícia e os investigadores fizeram buscas por boletins de ocorrência de crianças desaparecidas, mas não encontraram nada. A criança foi levada para um abrigo e está no local desde então. A polícia tenta identificar os pais dela.