Homem acusado de matar motociclista após briga de trânsito é preso em SP Anderson Alves de Lima, de 37 anos, estava com a esposa quando o motorista do carro teria colidido contra o veículo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O homem acusado de matar um motociclista após uma briga de trânsito na região do Rio Pequeno, zona oeste da capital, foi preso. O motorista identificado como Estevão Tito Sena Filho, de 47 anos, foi capturado em Carapicuíba por uma equipe da Polícia Militar e afirmou reagir à agressão do motociclista apenas para se defender. Anderson Alves de Lima, de 37 anos, estava com a esposa na moto quando o motorista do carro teria colidido contra o veículo; o motociclista decidiu ir atrás de Estevão e foi atacado por uma chave de fenda, não resistindo aos ferimentos. O motorista fugiu.