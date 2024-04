Homem chinês é encontrado à deriva no porto de Santos Ele estava com documentos em uma sacola presa ao corpo

Um homem foi encontrado, à deriva, no oceano Atlântico, perto do porto de Santos. O homem é um chinês, provavelmente um náufrago, e foi encontrado com documentos em uma sacola presa ao corpo. Ele estava praticamente morto, mas foi socorrido por tripulantes de embarcações. O caso está com Núcleo Especial de Polícia Marítima, da Polícia Federal, que trabalha para descobrir quem é o homem e de onde ele veio.