Homem desaparece após sair do trabalho no centro da capital paulista O Balanço Geral descobriu que o homem tinha alguns segredos e isso pode ter relação com o desaparecimento

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

José Augusto, de 41 anos, desapareceu após sair do trabalho. O home trabalha há 11 em uma loja de roupas na região do Bom Retiro, centro de São Paulo. Segundo a família e colegas, José é uma pessoa tranquila, trabalhadora e que sempre cumpriu com os compromissos. O Balanço Geral descobriu que o homem tinha alguns segredos e isso pode ter relação direta com o desaparecimento.