Homem desaparece após viajar a trabalho para outro estado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Francisco, de 21 anos, trabalha com reparos em usinas e saiu com uma equipe de Sertãozinho, no interior paulista, para fazer um serviço em Deciolândia, no Mato Grosso. Na última quarta-feira (6), ele desapareceu misteriosamente. Imagens de câmera de segurança do hotel em que ele estava hospedado mostram que ele chegou a sair à noite, mas voltou. Segundo o dono do hotel, não há imagens de Francisco saindo novamente.