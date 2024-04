Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em São Paulo, um homem foi atacado com um facão quando passeava com o cachorro na rua. Ele conseguiu desarmar o ex- amigo, mas foi surpreendido com a chegada de outro conhecido, Gilson, que ajudou Salvandír a matar Robson. Os três eram amigos de infância que se afastaram após uma briga na adolescência, que os tornou inimigos.