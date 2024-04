Homem é flagrado furtando carro na zona leste de SP; veja o vídeo

Alto contraste

Um morador filmou o momento em que um suspeito furtava um carro estacionado na rua, no bairro Tatuapé, na zona leste de São Paulo. No vídeo é possível ver toda a ação criminosa que durou menos de um minuto. O dono do veículo registrou o furto na delegacia e segundo a polícia, até o momento, o carro não foi recuperado e o homem está sendo procurado.