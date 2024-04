Homem é morto a facadas após discussão por rede de pescas em SC

Alto contraste

Alexandre, de 32 anos, foi morto durante uma briga por uma rede de pesca em Santa Catarina. Os suspeitos não teriam gostado do fato da vítima ter retirado a rede de pesca do local em que estava e por isso iniciaram a discussão. Ele foi atacado com uma faca, pelas costas, e não resistiu aos ferimentos. Um dos suspeitos, o que deu as facadas, foi preso; já o segundo envolvido é considerado foragido e deve responder por omissão de socorro.