Homem é preso no lugar do amigo de infância O criminoso se passou pelo amigo para cometer os crimes

Ricardo foi preso no lugar do amigo de infância sob acusação de tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. José mora no Pará, cometeu o crime e se passou por Ricardo. José morreu em um confronto com a polícia antes de ser preso.