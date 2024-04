Homem é preso suspeito de fazer ‘escravas sexuais’ em BH

Alto contraste

Dário Salomão, de 34 anos, se passa por mulher na internet para fazer chantagem com as vítimas. O homem diz ser representante de uma agência de modelos, manda mensagens para possíveis candidatas pedindo fotos sensuais, diz que vai enviá-las ao exterior em troca de dinheiro. Quando a vítima aceita fazer as fotos, Dário passa a ameaçá-la para que ela se encontre com ele. No encontro, ele abusa da vítima e ainda grava o crime e com essa gravação, passa a ameaçar a vítima ainda mais e a obriga a fazer programas sexuais e quer que entregue o dinheiro para ele.