Homem invade e atira em quiosque no litoral sul paulista Ele foi atrás do dono do estabelecimento e dizia que queria matá-lo pois teria sido dispensado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem armado invadiu um quiosque em Itanhaém, no litoral sul paulista. Ele chegou alterado no local, perguntando pelo dono, seu Borges. O homem foi agredido pelas costas e depois surpreendido pelos tiros. Clientes e funcionários que estavam no local correram desesperados pela praia. Ninguém ficou ferido. O atirador dizia que queria matar o dono do quiosque pois teria sido dispensado por ele.