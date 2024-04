Homem que foi expulso de padaria é preso por suspeita de fraude de criptomoedas

Alto contraste

O Balanço Geral trouxe novas informações sobre o caso do cliente que foi expulso de uma padaria de São Paulo por usar notebook e que foi preso por suspeita de fraude de criptomoedas- uma moeda digital. Segundo a polícia, Allan Barros enganava investidores, que compravam as moedas, prometendo retorno de lucros, mas, na verdade, tudo se tratava de um esquema de pirâmide. Pelo menos 20 mil pessoas no Brasil e no exterior foram lesadas e o prejuízo é de mais de R$ 100 milhões.