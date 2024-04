Alto contraste

O homem suspeito de atirar na ex-namorada e na filha dela de 4 anos, em São Paulo, foi preso. Brendon disparou sete vezes contra as duas. Ele estava escondido em um prédio em Copacabana, no Rio de Janeiro. Com ele, foi encontrada a arma usada no crime.