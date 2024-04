Homem sai de casa para trabalhar e desaparece misteriosamente

Alto contraste

O motorista de carro por aplicativo, José Augusto, de 40 anos, desapareceu após sair de casa para trabalhar no Jardim Primavera, na zona norte de São Paulo. Márcia, esposa do José, estranhou, mas achou que ele tinha ido à casa de um amigo assistir ao jogo do Corinthians. O carro do motorista foi encontrado abandonado no Jaraguá. José teria sido visto junto com uma mulher misteriosa.