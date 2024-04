Homem se passa por Lewis Hamilton para dar golpe em brasileira

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A massoterapeuta Val, de 47 anos, é apaixonada por Fórmula 1 e resolveu mandar mensagem em um perfil que ela acreditava ser do próprio piloto Lewis Hamilton. Os dois começaram a conversar, mas na hora de marcar um encontro o suposto piloto pediu para Val falar com a agência dele, que pediu 1500 dólares, mais de R$ 7 mil. A mulher ficou desconfiada. Será que ela está falando mesmo com o Lewis Hamilton ou isso é um golpe? O Balanço Geral chamou um perito para avaliar as conversas.