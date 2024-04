Homem suspeito de matar engenheiro americano em SP diz que não foi executor do crime No novo depoimento à polícia, ele ainda mudou de postura e pediu desculpas à mãe da vítima

Em novo depoimento à polícia, o suspeito de matar um engenheiro que vivia nos Estados Unidos no interior de São Paulo disse que participou do crime, mas que não foi o executor. Segundo o suspeito, outra pessoa estava com ele e a vítima no apartamento alugado. Além disso, o suspeito mudou de postura e pediu desculpas à mãe da vítima.