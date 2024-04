Idoso com Alzheimer desaparece após sair de casa sozinho na Grande SP O aposentado sumiu há 42 dias em Mairiporã

José, de 70 anos, sumiu há 42 dias em Mairiporã, na Grande São Paulo. O idoso tem Alzheimer e mora no mesmo terreno que os cinco filhos. Todos os dias ele repete a mesma rotina: quando acorda, vai até a casa de uma das filhas para tomar café e, depois, fica dentro de casa. Mas um dia, ele não apareceu. Saiu pelo portão só com a roupa do corpo e desapareceu.